Licealistka z Barcina zaśpiewa w Szansie na sukces Opole 2024 - zdjęcia. Odcinek już w niedzielę, 21 kwietnia br.

Z barcińskiej sceny do "Szansy na sukces"

W niedzielę, 21 kwietnia, Anna Ratajczak w TVP2

Anna Ratajczak wystąpi już w niedzielę, 21 kwietnia, o godzinie 15.15 w TVP2. Zaśpiewa jeden z hitów zespołu Elektryczne Gitary.

Z zapowiedzi ma to być utwór Kiler. Z ciekawostek właśnie ta piosenka z 1997 roku, którą skomponował i do której słowa napisał Jakub Sienkiewicz, dotarła, podobnie jak hit "Co ty tutaj robisz", do pierwszego miejsca na Liście Przebojów Programu III PR.

Fani trzymają za Anię kciuki:

"Bardzo zdolna młoda kobieta",

"Powodzenia",

"Brawo" - to tylko niektóre z komentarzy zapowiadających jej niedzielny występ.