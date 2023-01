Lipnowska Grupa Literacka uczciła pamięć Poli Negri w poetycki sposób [zdjęcia]

Mija rok Poli Negri w województwie kujawsko-pomorskim. Obfitował w wiele wydarzeń, upamiętniających tę najsłynniejszą lipnowiankę. Teraz postanowiła uczcić ją Lipnowska Grupa Literacka.

Podczas ostatniego spotkania Lipnowskiej Grupy Literackiej w tym roku odbyła się próba poetyckiego widowiska, upamiętniającego Polę Negri. Takim akcentem ludzie pióra postanowili zakończyć rok Poli Negri w województwie kujawsko-pomorskim. Wielu z nich napisało wiersze o najsłynniejszej lipnowiance, która podbiła Hollywood. Utrzymane są one w nostalgicznym klimacie przedwojennej rzeczywistości, którą znamy ze starych fotografii i filmów.

Jednak zanim przyszedł czas na próbę, były życzenia od kolędników, którzy zawitali aż z Czernikowa i czytanie wierszy, które ukazały się w najnowszym numerze Gazety Lipnowskiej.

- Z propozycją przygotowania tego wydarzenia wyszła Teresa Paprota, która jest zarazem jego reżyserem – mówi Sławomir Ciesielski, przewodniczący Lipnowskiej Grupy Literackiej. – Niedawno do nas dołączyła. Widowisko planujemy wystawić w styczniu przyszłego roku z udziałem zaproszonych gości. Będzie to nasz wkład w upamiętnienie Poli Negri w jej rodzinnym mieście.

Próba wyszła obiecująco. Przedwojenne szlagiery na akordeonie grał Jan Manewicz, a twórcy czytali swoje wiersze. Mieli też do dyspozycji rekwizyty, które odnosiły się do napisanych przez nich wierszy.