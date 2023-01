Lipnowska „Trójka” zorganizowała zbiórkę dla małych pacjentów Małgorzata Chojnicka

W Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie zorganizowano zbiórkę charytatywną na rzecz otwartego niedawno oddziału pediatrycznego w lipnowskim szpitalu. Samorząd wraz ze szkolną świetlicą zbierał gry, książki, plastikowe i drewniane zabawki, układanki i wszystko to, co może umilić małym pacjentom powrót do zdrowia. Dary zostały przekazane tuż przed świętami.