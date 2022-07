Lipnowskie dzieci naprawdę nie muszą narzekać na nudę w mieście!

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zadbało o dzieci, które spędzają wakacje w mieście. Przygotowało dla nich dziesięciodniowe turnusy z atrakcyjnymi zajęciami.

Wakacje zawsze kojarzą się z wyjazdami, ale trwają one na tyle długo, że kilka tygodni i tak trzeba spędzić w domu. Co zatem robić, gdy rodzice pójdą do pracy, a najbliższy kolega pojechał do babci na wieś? W zasadzie wszystkie instytucje kultury przygotowały ofertę wakacyjną dla dzieci. Odbywają się zajęcia w bibliotekach i ośrodkach kultury. Tak jest też w Lipnie, gdzie o najmłodszych mieszkańców miasta zadbało Miejskie Centrum Kulturalne przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miejską Biblioteką Publiczną. Odbywają się tam dziesięciodniowe turnusy, które są wprawdzie odpłatne, ale wcale nie trzeba za nie dużo zapłacić. Ponadto organizatorzy zapewniają drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. We wtorki i czwartki czekają na dzieci seanse filmowe.