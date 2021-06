Lotto - wyniki 5.06.2021. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

Kapsułki czy proszek do prania - porównanie produktów do prania

Pośród wielu dostępnych na rynku środków do prania najpopularniejszymi są proszek i kapsułki. Proszek to rozwiązanie tradycyjne i znane od bardzo wielu lat. Kapsułki natomiast są produktem dość innowacyjnym, ale zdążyły już przekonać do siebie całkiem liczne grono osób. Jedne i drugie środki piorące na ogół działają dobrze, ale kapsułki uchodzą za wygodniejsze w zastosowaniu.