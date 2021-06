Luzowanie obostrzeń w Polsce. Otwarte dyskoteki od 26 czerwca. Zobaczcie, co jeszcze się zmienia [LISTA]

W sobotę 26 czerwca kolejny etap luzowania obostrzeń w Polsce, który ma zostać utrzymany co najmniej do końca wakacji. Najważniejsze zmiany dotyczą najdłużej zamkniętej branży, czyli rozrywki. 26 czerwca 2021 roku ponownie otwarte zostają dyskoteki i kluby nocne.

Przypomnijmy, że w czerwcu doszło do kilku zmian. Zezwolono np. na:

organizację targów, wystaw, konferencji

otwarcie sal zabaw

większe limity osób na imprezach okolicznościowych i zgromadzeniach

większą liczbę osób w transporcie publicznym

Od 13 czerwca więcej osób może przebywać w kościołach - połowa miejsc mogła być zajęta.

Od 26 czerwca teoretycznie do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji kolejne restrykcje zostaną poluzowane. Co się zmieni? Sprawdź koniecznie: