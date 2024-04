Majówka 2024 w Golubiu-Dobrzyniu i okolicach. Zapraszamy w długi weekend do korzystania z atrakcji

Czeka nas rekordowo długi majówkowy weekend - od piątku 26 kwietnia do niedzieli 5 maja. Wolne dni zachęcają do wyjazdów, ale nawet na miejscu nie powinno być nudy. Sporo atrakcji przygotował zamek.

Majówka na zamku w Golubiu-Dobrzyniu

Sporo w długi weekend będzie się działo na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. 26 kwietnia o godz. 18 zaplanowano wernisaż malarski „Współczesność na zamku”. Swoje prace pokaże utalentowana artystka Jagoda Buchalska.

- Pani Jagoda specjalizuje się w malarstwie abstrakcyjnym, a jej dzieła przepełnione są niesamowitą feerią barw i kolorów, a jej obrazy będziecie mogli podziwiać na naszym Zamku. Wydarzenie jest darmowe - informuje zamek.

Natomiast o godz. 19 rozpocznie się koncert kwartetu Kajetan Bielecki Quartet.

Golubski zamek bierze też udział w akcji Eskapada. W ramach niej w niedzielę 28 kwietnia będzie można za darmo zwiedzać warownię. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy do 25 kwietnia do godz. 21 lub do wyczerpania puli biletów, na stronie .