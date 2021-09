Makijaż na jesień 2021

Jesień uśmiecha się do nas zza rogu. Dla miłośniczek tej pory roku to idealna okazja na dobranie mocniejszego makijażu, który z uwagi na chłodniejszą aurę pozostaje na skórze dłużej. Poznaj najnowsze trendy makijażowe na jesień 2021. To polecają wizażystki! Sprawdź w naszej galerii inspiracje na jesienny makijaż.