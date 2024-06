Mamy to! Jarmark Spichrzowy otwarty! Świętujemy Dni Grudziądza 2024. Zobacz zdjęcia

Parada ruszyła spod budynku Starostwa Powiatowego i plantami przy al. 23 Stycznia doszła do Rynku gdzie uroczyście władze miasta otworzyły Jarmark Spichrzowy. Bierze w nim udział około 60 sprzedawców.

W Grudziądzu przez cały weekend trwa Jarmark Spichrzowy. Największy w historii tej imprezy! Swoje stoiska ma tutaj aż 60 wystawców, którzy kramy rozstawili na starówce. Sprawdziliśmy co można kupić i…

Stoiska są czynne jeszcze w piątek, 14 czerwca do godz. 21; w sobotę 15 czerwca w godz. 11 - 21, a w niedzielę w godz. 11 - 20.

Ponadto przez cały weekend trwać będzie XXII Ogólnopolski Nadwiślański Jarmark Staroci, na którym można znaleźć masę przedmiotów z duszą. Te stoiska rozstawione są na ul. Mickiewicza i placu Niepodległości. Kolekcjonerzy zachęcają nie tylko do zakupów, ale także, aby przynosić im przedmioty "po babci" znalezione na strychach czy w piwnicach, a być może zechcą je odkupić. Stoiska czynne od g. 8 do 18, a w niedzielę do 15.