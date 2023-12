Mamy wspólne zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wkrótce ślub gorącej pary

Choć Cichopek i Kurzajewski zdają się nie reagować publicznie na oskarżenia Smaszcz, to "Kobieta petarda" postanowiła odsłonić kulisy sporu, udostępniając w sieci zdjęcia pozwu, który otrzymała od byłego męża i jego partnerki. Mimo życzeń im wszelkiego dobra, Smaszcz zaznacza, że nie odpocznie, dopóki nie udowodni swojej racji.

Wspólne zdjęcia Cichopek i Kurzajewskiego - zobaczcie

Niedawno zainteresowanie mediów skupiła zapowiedź szybkiego ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Wszystko wskazuje na to, że coś ważnego nadchodzi, ponieważ sami zainteresowani podkreślają, że zaczynają wielkie odliczanie. Czyżbyśmy mieli być świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie? Czas pokaże, a w międzyczasie zapraszamy was do zobaczenia wspólnych zdjęć Cichopek i Kurzajewskiego.