Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica w powiecie wąbrzeskim przystąpił do partii Polska 2050 Szymona Hołowni

Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica w powiecie wąbrzeskim, który w 2019 r. z listy Koalicji Obywatelskiej kandydował na posła, w kwietniu 2021 r. przystąpił do powstającej partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

- Obecny sposób rządzenia Polską jest daleki od tego, czego oczekuję. Chciałbym żyć w państwie, które wspiera obywateli, a nie z nimi walczy. Jestem przekonany, że życie w Polsce może być przyjemne i bezpieczne, a Polska może być nowoczesnym państwem, które wykorzystuje potencjał wszystkich swoich obywateli i dba o dobro wspólne. Państwem w której każdy, niezależnie od zamożności i miejsca zamieszkania, ma równe szanse na dobre życie. Nadzieję na to, że tak może być daje mi ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Dlatego postanowiłem dołączyć do powstającej partii, aby wesprzeć swoją wiedzą, doświadczeniem i aktywnością to ważne dla przyszłości naszego kraju przedsięwzięcie