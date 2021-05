Marianna Czachorowska, najstarsza mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie obchodziła swoje urodziny

NOWE Będzie drugi nabór wniosków na mieszkania przy ul. Celulozowej we Włocławku?

Przy ul. Celulozowej we Włocławku powstają mieszania na wynajem. Wnioski, które złożyło ponad 700 osób, zdążyła już ocenić specjalna komisja. Wszystko wskazuje na to, że będzie jednak drugi nabór wniosków. Jest to związane ze zmianą przepisów i dotacją w wysokości 58 milionów złotych, którą z BGK otrzymała spółka Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe.