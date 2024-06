Masę i skład ciała oraz ciśnienie skontrolujesz za darmo. Tak działa nowy kiosk profilaktyczny NFZ w Bydgoszczy

Odwiedzając Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy, można się zbadać w samoobsługowym kiosku profilaktycznym (w poniedziałki od 8.00 do18.00, wtorek – piętek od 8.00 do 16.00). Osoby w wieku od 18 do 81 lat mogą wykonać najważniejsze pomiary medyczne, które określają ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne:

- Często zapominamy o profilaktyce zdrowotnej, a to właśnie ona jest podstawą naszego zdrowia. Edukacja zdrowotna i promocja profilaktyki to jeden z naszych priorytetów. Wizyta w kiosku profilaktycznym może być bardzo dobrym początkiem do zmiany stylu życia