ME w sportach wodnych: Sztafeta kraulistek na podium! Pływalnia w Belgradzie odczarowana

- Czuję się naprawdę wspaniale. Mimo, że na tych zawodach pływam średnio, to jestem mega zadowolona z naszej drużyny, że razem dałyśmy radę. W grupie siła – komentowała Famulok.

- Bardzo się cieszę, że razem z dziewczynami wywalczyłyśmy tutaj pierwszy medal dla Polski w pływaniu. Mój wynik może nie do końca był bardzo dobry, ale dałam z siebie wszystko, tak jak każda z nas – mówiła Fiedkiewicz.

- Czułam, że Szwedka po mojej lewej do mnie dopływa, ale myślałam, że utrzymam się przed nią. Nie wiem czy nie zaczęłam zbyt wariacko i później czułam już tę końcówkę – mówiła Sztandera. - Ogólnie starty uważam za bardzo udane. To sprawdzian przed igrzyskami, ale oczekiwałoby się więcej. Dwie setne od medalu, czyli znowu powtórka sprzed paru lat. Jest niedosyt, ale ten upał nie służy tu chyba nikomu - dodała.

Na piątej pozycji na 200 m stylem grzbietowym znalazł się za to Ksawery Masiuk. Reprezentant G-8 Bielany Warszawa nieznacznie poprawił swoje półfinałowe osiągniecie, uzyskując czas 1:57.50.

Czwarte miejsce zajął też Krzysztof Chmielewski na 800 m stylem dowolnym. Jego od szczęścia dzieliło tylko piętnaście setnych sekundy. Dokładnie o tyle wyprzedził go trzeci na mecie Zalan Sarkany z Węgier. Na pocieszenie zawodnikowi Muszelki Warszawa pozostał nowy rekord życiowy. Chmielewski pierwszy raz złamał barierę 7 minut i 50 sekund (7:49.44).

- Popłynąłem wolniej o cztery dziesiąte sekundy, jednak to nie zmienia faktu, że jestem bardzo zadowolony z tego, co było w półfinale – mówił Sieradzki - Zawsze jest nad czym pracować, ale cieszę się, że w tym okresie kwalifikacji olimpijskich okazałem się najszybszy w kraju – dodał.

Ósmy na mecie finału 100 m stylem dowolnym był z kolei Kamil Sieradzki. Nasz kraulista po dobrych występach w eliminacjach i półfinałach tej konkurencji (w obu wyścigach poprawiał rekord życiowy) mógł mieć jednak powody do zadowolenia.

Finałowy występ zanotowała też Aleksandra Knop. Zawodniczka UKS 190 Łódź dopłynęła do mety 400 m stylem zmiennym na 6. miejscu, ale ostatecznie została zdyskwalifikowana.

Z perspektywy polskich kibiców bardzo ciekawie było już rano. Do walki w eliminacjach 100 m stylem motylkowym stanęło aż czterech naszych zawodników: liczący na kwalifikację olimpijską Adrian Jaśkiewicz i Paweł Korzeniowski oraz Jakub Majerski - jeden z faworytów tej konkurencji, medalista mistrzostw świata i Michał Chmielewski - specjalizujący się w rywalizacji na dwukrotnie dłuższym dystansie. Zgodnie z regulaminem, do półfinałów mogło wejść tylko dwóch z nich.

Po dobrym występie Majerskiego (51.70), bezpośrednią walkę o drugie wolne miejsce stoczyli w ostatniej serii Jaśkiewicz i Korzeniowski. Górą z tego starcia wyszedł młody zawodnik G-8 Bielany Warszawa, który dwie długości basenu przepłynął w 52.01. Korzeniowski dopłynął do mety ze swoim najlepszym wynikiem w tym sezonie (52.39), ale to nie wystarczyło do przedłużenia marzeń o wyjeździe na szóste igrzyska w karierze.