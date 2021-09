Mecz 5. kolejki IV ligi kujawsko-pomorskiej BKS Sparta Brodnica - KS Pomorzanin Toruń 2-0. Zobaczcie zdjęcia

Bramki podczas meczu rozegranego w sobotę, 4 września od g. 15 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy strzelili Kamil Czyżniewski i Arkadiusz Kozłowski. Sędzią podczas meczu był Maciej Górczyński.

Sobotniego meczu nie mogli obejrzeć kibice, ponieważ decyzją Wydziału Dyscypliny Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej najbliższe trzy mecze po wydaniu decyzji przez ten związek, czyli mecze Sparty Brodnican z Pomorzaninem Toruń, Unią Solec Kujawski oraz BKS-em Bydgoszcz, mają zostać rozegrane bez udziału publiczności. Na tę decyzję wpływ miał fakt, że BKS Sparta Brodnica podczas meczu rozegranego 15 sierpnia z drużyną Lecha Rypin nie zadbała należycie o zachowanie porządku na trybunach. To brodnicka policja wniosła skargę do K-PZPN na działania, albo raczej ich brak organizatora sierpniowej imprezy, czyli BKS Spartę Brodnica. Brodnicka policja zarzuca bowiem BKS Sparcie Brodnica dopuszczenie do wniesienia środków pirotechnicznych na teren trybun i alkoholu, dopuszczenie tego, aby rzucono plastikową butelką w kierunku piłkarza, a także niezatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników ochrony. Brodnicka policja zawnioskowała o zamknięcie trybun dla kibiców na brodnickim stadionie do końca rundy jesiennej. Mecz rozegrany w sobotę, 4 września był pierwszym meczem rozegranym już po nałożeniu tej kary.