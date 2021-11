Mecz III ligi piłkarskiej: Bałtyk Gdynia - Zawisza Bydgoszcz zapis relacji na żywo

Bałtyk Gdynia - Zawisza Bydgoszcz 3:1 (2:0)

KONIEC MECZU. Zawisza przegrał w Gdyni, głównie przez słabą grę w defensywie. Dziękujemy za uwagę. Niebawem jeszcze więcej zdjęć i materiały wideo.

90+4 - Trzy stałe fragmenty gry dla Zawiszy. Strzały bydgoszczan broni bramkarz Bałtyku.

90+3 - Żółta kartka dla Żylińskiego za odepchnięcie rywala.

90+2 - Zawisza traci trzeciego gola! Weremko wyprowadzał piłkę, ale stracił ją na rzecz Skrzecza, który zagrał do Jankowskiego, który nie miał problemu z umieszczeniem piłki w siatce

90 - Rzut rożny dla Zawiszy. Sędzia doliczył 4 minuty

89 - Zmiana w Bąłtyku. Marczaka zastępuje Jankowski

86 - Kontra Bałtyku. Marczak na szczęście Zawiszy zagrał źle prosto w ręce bramkarza.

84 - Zmiana w Zawiszy: Żyliński zastąpił Brzezińskiego

83 - Ale szczęście Zawiszy. Skrzecz wyszedł sam na sam z Szelogiem, ale fatalnie przestrzelił z około 16 metrów

80 - Dwie zmiany w Bałtyku. Zeszli z boiska Gołuński i Wołowski, a weszli Bohm i Buławski.

76 - Z narożnika pola karnego strzelał Żylski. Bramkarz odbił piłkę nogą.

73 - Dwie zmiany w Zawiszy. Na boisko wchodzą Jastrzębski i Nowak, a opuszczają je Maciejewski i Prejs.

67 - Zawisza strzela kontaktowego gola. Z prawej strony dośrodkował Prejs. Do piłki rzucili się Żylski i Brzeziński. Ten drugi głową skierował futbolówkę do siatki.

61 - Druga zmiana w Zawiszy. Chachułę zastąpił Tunkiewicz.

58 - Rzut wolny pośredni dla Zawiszy z około 15 metra podyktowany za zbyt długie przetrzymywanie piłki przez bramkarza. uderzał Chachuła, ale piłka poleciała wysoko nad poprzeczką

51 - Zawiszanie wywalczają rzut rożny. Po dośrodkowaniu strzelał Paliwoda. Piłka przeleciała w niewielkiej odległości obok słupka.

48 - Szelong broni dwa strzały gdynian i ratuje Zawiszę od straty trzeciego gola.

46 - Zaczynamy drugą połowę. W Zawiszy jedna zmiana. Piekuś zmienił Okuniewicza.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY. Zawiszanie słabo prezentują się przede wszystkim w grze obronnej i zasłużenie przegrywają. Z relacją wracamy za około kwadrans.

45 - Znowu rożny dla gdynian. Tym razem zawiszanie poradzli sobie z dośrodkowaniem

40 - Kontra Bałtyku, który ma róg. Najpierw strzela z kilku metrów Lengiewicz. Szelong odbił piłkę, obrońcy jej nie wybili. Trafiła do Garbacika, który z kilku metrów celną główką podwyższył wynik. Zawisza przegrywa 0:2!

35 - Zawiszanie mają przewagę, ale brakuje im celnego ostatniego podania, by zagrozić bramce rywali

30 - Maciejewski wywalczył rzut rożny, ale dośrodkowanie Mielcarka pada łupem obrońców Bałtyku.

24 - Odpowiedź Zawiszy. Maciejewski strzelał praktycznie do pustej bramki, ale trafił piłką w... Sochania.

22 - Świetna kontra Bałtyku. Zawisza miał szczęście, że Marczak strzelił słabo i w środek bramki, dlatego Szelong pewnie złapał piłkę.

18 - Świetna okazja Żylskiego, który strzelał z bliska, ale bramkarz skrócił kąt i zablokował strzał.

15 - Po stracie gola zawiszanie częściej są przy piłce, ale niewiele z tego wynika. Nie potrafią przedostać się pod bramkę Bałtyku.

8 - Zawisza traci gola. Stojący samotnie na około 10 metrze Skrzecz przelobował Szelonga.

6 - Od początku to jest to żywe spotkanie.

1 - Pierwszy gwizdek. Zaczęli gospodarze. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem miejscowi fani rozpoczęli gorący doping. Właśnie dojeżdża druga grupa kibiców Zawiszy.

PRZED MECZEM: Witamy z Gdyni, gdzie piłkarzy i kibiców powitała słoneczna pogoda. Obie ekipy są właśnie na rozgrzewce.

PRZED MECZEM: W wyjazdowym meczu rywalem Zawiszy będzie Bałtyk Gdynia, ten sam, który w ubiegły weekend zaskoczył na własnym boisku Unię i pokonał ją 2:0. Bałtyk spróbuje pójść za ciosem, natomiast Zawisza będzie chciał sobie powetować ostatnią wpadkę, jaką była domowa porażka z Kluczevią Stargard.

PRZED MECZEM: Pojawiają się kibice Zawiszy, którzy będą dopingować niebiesko-czarnych zza stadionu.