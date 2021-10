Mecz III ligi piłkarskiej: Zawisza Bydgoszcz - Polonia Środa Wielkopolska [zapis relacji na żywo]

Zawisza Bydgoszcz - Polonia Środa Wielkopolska 1:0

Bramka: Żylski (9).

ZAWISZA: Szelong - Jastrzembski, Maciejewski, Wędzelewski, Sochań, Żylski (89. Nowak), Mielcarek (46. Prejs), Brzeziński (46. Tunkiewicz), Piekuś (68. Żyliński), Witucki (46. Weremko), Koziara.

POLONIA: Garstkiewicz - Borucki, Andrzejewski, Wujec, Buczma (61. Drame), Kujawa (46. Pawlak), Nowak (75. Kozłowski), Mandrysz (39. Bartkowiak), Antkowiak (61. Milachowski), Skrobosiński, Henriquez.

Koniec meczu. Zawisza wygrał 1:0!

90+5' - Tym razem błąd Szelonga, Drame jednak chybił z bliskiej odległości.

90+4' - Kontra Zawiszy zakończona kiepskim strzałem Koziary.

90+3' - Szelong ukarany żółtą kartka.

90+2' - Zakotłowało się przez moment pod bramką Zawiszy, potem jeszcze strzał z dystansu. Zawisza znów się broni.

90'- Sędzia doliczył co najmniej 5 minut.

90' - Nowak po chwili ruszył z kontrą i przeprowadził piłkę z jednego pola karnego na drugie.

89' - Zmiana w zespole Zawiszy. Za Żylskiego wchodzi Nowak.

87' - Szelong broni kolejny strzał piłkarza Polonii! Tym razem strzelał Milachowski.

86' - Poloniści jeszcze bardziej ruszyli do przodu, a bydgoszczanie próbują szukać swoich szans długimi podaniami. Taką piłkę dostał Koziara, ale nie przebił się przez stoperów ekipy gości.

85' - Kibice Zawiszy wstali z miejsc, gdy prawą stroną boiska z kontrą ruszył Prejs. Jego zagranie w kierunku Żylskiego było już jednak bardzo niedokładne.

84' - Znowu groźna akcja polonistów. Dużo nerwów polu karnym, ale ostatecznie będzie tylko rzut rożny.

83' - Kolejny rzut rożny i kolejne świetne wyjście z bramki Szelonga, który chwyta piłkę.

80' - Kolejny nieco rozpaczliwy strzał gracza Polonii z dystansu.

78' - Wujec uderzał z rzutu wolnego, ale piłka poleciała bardzo wysoko nad bramką strzeżoną przez Szelonga.

76'- Jeden z piłkarzy Polonii wychodził sam na sam z bramkarzem. Szelong jednak odważnym wyjściem odebrał piłkę rywalowi. Goście domagali się odgwizdania rzutu karnego.

75' - Zmiana w Polonii. Na boisku pojawia się Kozłowski.

75' - 10 zawodników Zawiszy było w polu karnym w czasie ofensynej akcji gości. W jej finalnej fazie Henriquez zagrał wdłuż bramki, ale piłkę pewnie przechwycił Szelong.

73' - Tunkiewicz uderzył z dystansu, ale bardzo niecelnie.

71' - Andrzejewski uderzył z dystansu, ale Szelong sparował piłkę na rzut rożny.

70' - Wysoki Tunkiewicz wygrywa wiele pojedynków o górne piłki. Tak było i tym razem. Gracz Zawiszy zagrał następnie prostopadle w pole karne, ale obrońcy Polonii przechwycili to podanie.

68' - Kolejna zmiana w Zawiszy. Zyliński wchodzi za Piekusa.

67' - Groźna kontra Polonii zatrzymana w ostatniej chwili przez obrońców Zawiszy. Później dwa rzuty rożne dla gości.

62' - Pawlak ukarany żółtą kartką.

61' - Ale szansa dla Zawiszy! Żylski urwał się obrońcom Polonii, ale strzelił minimalnie obok bramki.

61' - Drame zmienia Buczmę. a Milachowski wchodzi Antkowiaka.

59' - Dośrodkowanie z wolnego i dwa dośrodkowania z rzutów rożnych piłkarzy Polonii w ostatnich minutach. Atak gości trwa.

55' - Bartkowiak zagrał w pole karne, do piłki dopadł Henriquez, ale posłał piłkę nad poprzeczką.

54' - Strzał Buczmy, wywalczony rzut rożny. Poloniści znów bardzo odważnie ruszyli do przodu

50' - Piłkarze obu drużyn aktywni na początku drugiej połowy. Wydaje się, że Zawisza chce grać już bardziej ofensywnie, a nie tylko czekać na kontry po ruchach rywali.

46' - Rozpoczyna się druga połowa meczu. W przerwie w Polonii Pawlak zmienił Kujawę, ale trener Zawiszy dokonał aż trzech zmian! Na boisku są Prejs, Tunkiewicz i Weremko.