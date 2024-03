Medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu jest celem nadrzędnym - mówi judoczka z Włocławka Angelika Szymańska

Zajmujesz szóste miejsce w swojej wadze, jesteś najwyżej klasyfikowaną przedstawicielką polskiego judo w rankingu olimpijskim. Praktycznie masz zagwarantowany udział w igrzyskach w Paryżu. To spełnienie marzeń?

Nie traktuję zdobycia kwalifikacji jako spełnienia marzeń. Moje ambicje są znacznie wyższe i sięgają szczytu olimpijskiego podium. Sama kwalifikacja to dla mnie zatem dopiero początek walki o realizację tego celu.

Kiedy ostatecznie dowiemy się, że na pewno wystąpisz we Francji?

Kwalifikacje olimpijskie w judo do Igrzysk Olimpijskich potrwają do 23 czerwca, a dwa dni później ogłoszony zostanie końcowy ranking. Ostatnim turniejem kwalifikacyjnym, w którym wezmę udział są mistrzostwa świata. Odbędą się one pod koniec maja w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.