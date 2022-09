Medalistki olimpijskie odwiedziły dzieci i młodzież w Głuchołazach

– Muszę przyznać, że gdy tylko mam czas to z przyjemnością uczestniczę w takich imprezach. Podobnie było tutaj, bo jestem przecież w trakcie przerwy między sezonami, ale jeszcze przed wyjazdem wakacyjnym, więc z wielką radością przyjęłam zaproszenie do Głuchołazów – mówi Małgorzata Hołub-Kowalik, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio.

Uczestnicy w trakcie festynu rywalizowali w dwunastu indywidualnych konkurencjach – rzucie do celu, slalomie piłkarskim zakończonym strzałem do bramki, wyścigach na piłkach do skakania, biegu zwinnościowym w workach, torze przeszkód z przyborami, biegu na desce snowbordowej, skokach ze skakanką, rzucie piłeczką palantową, biegu na 60 metrów do lat 5, biegu na 100 metrów do lat 7, biegu na 200 metrów do lat 9 i biegu na 400 metrów do lat 12 oraz uczniów szkół średnich. Dodatkową konkurencją drużynową było przeciąganie liny, a organizatorzy zadbali także o rodziców i opiekunów dzieci organizując dodatkowy bieg dla dorosłych na dystansie jednego kilometra. Rywalizujących uczestników „Multisportowego Festynu – Głuchołazy 2022” odwiedził minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.