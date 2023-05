Medioznawca i politolog z UKW w Bydgoszczy: - Społeczeństwo nie da się nabrać na hasła wyborcze

Możliwe, że 15 października okaże się najdogodniejszym terminem do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Zauważa się, że przypadałyby one wówczas w Dniu Papieskim…

Co do terminu wyborów, to sprawa jest oczywista - to prezydent RP Andrzej Duda o tym zdecyduje i będzie chciał na pewno podjąć decyzję samodzielnie. Natomiast, czy Dzień Papieski będzie mobilizował elektorat Zjednoczonej Prawicy? Tutaj nie jestem do końca o tym przekonany. Według mnie, takie myślenie jest zbyt pochopne. Wprawdzie ludzie często reagują emocjonalnie w kwestiach politycznych, ale jednak decyzję o głosowaniu na danego kandydata czy daną partię, nie zapadają w dzień wyborów. Raczej dużo wcześniej. Według mnie łączenie tegorocznych wyborów z Dniem Papieskim, niekoniecznie przyczyni się do większej mobilizacji prawicowego elektoratu.

Panie profesorze, co zmieniła - w jeszcze trwającej ciągle prekampanii wyborczej – Konwencja Prawa i Sprawiedliwości?

Najgłośniejszym elementem tej Konwencji było ogłoszenie podwyższenia kwoty z Programu „500 Plus” na 800 zł, na dziecko. To odbiło się największym echem, także w mediach, a zatem dotarło do szerokiej opinii publicznej. Jak się okazuje, jak na razie ta informacja nie podwyższyła Prawu i Sprawiedliwości punktów sondażowych, bo myślę, że zwolennicy tego socjalnego projektu - jakim jest aktualnie „500 Plus” – i tak już byli przekonani do poparcia tej partii. Natomiast przeciwnicy PiS-u, przez samo podwyższenie tej kwoty o 300 zł, raczej swoich poglądów nie zmienią. Chociaż sami zapewne wnioski o 800 zł złożą i z tego wsparcia skorzystają. Wydaje mi się, że przy tak spolaryzowanym społeczeństwie, nie jest tak łatwo przekonać do siebie swoich przeciwników, jedynie samym podwyższeniem kwoty na dziecko.