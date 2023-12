Mikołaje na rowerach na ulicach Strzelna. To był rajd zorganizowany przez PTTK. Zdjęcia

W Mikołajkowym Rajdzie Rowerowym z PTTK w Strzelnie uczestniczyło około 20 cyklistów. Mieli na sobie czerwone kurtki i mikołajowe czapy. Jechał z nim także sam Święty Mikołaj. Grupę tworzyli nie tylko rowerzyści ze Strzelna, ale także i ci z Inowrocławia, Kruszwicy, Gniezna czy Kołodziejewa.

Rajd poprowadzony został ulicami Strzelna, a finał miał na Rynku tego miasta, gdzie odbywał się Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy. Cykliści zostali poproszeni na scenę, by zachęcić mieszkańców do wsiadania na rowery. Na Rynku cykliści porwali wszystkich do długiego węża, który pląsał w rytm płynących z głośników świątecznych przebojów. Było też wspólne zdjęcie pod duża choinką.