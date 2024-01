Misiek Koterski i jego żona na prywatnych zdjęciach. Ślub i podróż poślubna. Zobaczcie zdjęcia!

Jak poznali się Misiek Koterski i Marcela Leszczak?

Po raz pierwszy Misiek Koterski o swoim związku z Marcelą Leszczak poinformował w 2017 roku. Spotkali się 31 grudnia 2016 roku, tuż przed spektaklem sylwestrowym, w którym grał. Poznała ich producentka, koleżanka Marceli. Coś od razu między nimi zaiskrzyło. Misiek Koterski zaprosił ją na koncert noworoczny. Ona się zgodziła.

On był od niej o 13 lat starszy. To im jednak nie przeszkadzało. Okazało się, że oboje nie piją alkoholu. Ona z wyboru, a on niepijący alkoholik miesiąc przed spotkaniem z Marcelą obchodził drugą rocznicę trzeźwości. To jeszcze bardziej ich zbliżyło.