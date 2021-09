Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym odbywają się w Wądzyniu w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim. Zobaczcie zdjęcia

Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym w Wądzyniu

W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym w Wądzyniu biorą udział uczniowie szkół podstawowych (od trzeciej klasy) oraz szkół ponadpodstawowych, w tym osoby, które zdawały w tym roku maturę. Łącznie do Ośrodka Wypoczynkowego "Półwysep Wądzyn" przyjechało 214 osób z dwunastu województw i z takich miast jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin czy Białystok. Mistrzostwa organizowane są na początku roku szkolnego, gdy nie ma jeszcze dużo lekcji w szkole, w związku z czym nie ma obaw o zaległości, a co za tym idzie nie ma problemu z brakiem chętnych do udziału w tych mistrzostwach.

Dzięki kilkudniowym zmaganiom wyłonieni zostaną mistrzowie i wicemistrzowie Polski młodzieży szkolnej oraz mistrzowie i wicemistrzowie województw, klubów i szkół. Organizowane są cztery konkurencje: turniej par mikstowych, turniej par open, turniej teamów oraz turniej par dziewcząt. Na zwycięskich zawodników, szkoły i kluby czekają m.in. puchary.