Mistrzyni olimpijska zachęcała do uprawiania crossmintona

Jako pierwsi w rozgrywkach, które dofinansowane zostały przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, a w kolejnych dniach rywalizacja toczyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Grudziądzu oraz Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu. Zanim jednak rozpoczęto na dobre turnieje deblowe, uczestników zaproszono do pokazów gry i zasad obowiązujących w crossmintonie oraz warsztatów przybliżających technikę poszczególnych odbić. Szybko okazało się, że to dyscyplina widowiskowa, ale przy tym stosunkowo łatwa i powszechna w jej uprawianiu.

Potwierdziła to polska medalistka olimpijska Iga Baumgart-Witan, która nie tylko przyglądała się z zaciekawieniem rozgrywanym meczom, ale i sama spróbowała swoich sił. Chętnie dzieliła się także z uczniami spostrzeżeniami dotyczącymi swojej przygody ze sportem i łączenia go z edukacją. – Nie było to wcale takie łatwe, natomiast pomogło mi to, że byłam zawsze dobrze zorganizowana – przyznała wielokrotna medalistka światowych imprez lekkoatletycznych.