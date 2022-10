Młodzi adepci futbolu z regionu świętokrzyskiego zagrają w finale imprezy „Świętokrzyskie Orły”

– Cały cykl „Świętokrzyskich Orłów” był bardzo udany, a finał zapewne będzie wisienką na torcie. Jestem dumna, że mogłam wesprzeć tak fantastyczną imprezę, bo uważam, że trzeba wspierać młodzież chcącą uprawiać sport i zachęcać do tego te dzieciaki, które na razie nie trenują. Każde przekonane do sportu dziecko to za kilkanaście lat zdrowszy dorosły – mówi Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, która objęła patronat honorowy nad rozgrywkami.

Turniej finałowy odbędzie się w najbliższą sobotę w Jędrzejowie. Zagrają w nim drużyny: Aktywni Junior Polaniec, LKS Piaskowianka Piaski, MKS Football Academy Jedrzejów I, Baszta Rytwiany I, CKM+Sport I, Czarni Polaniec, Galaktyczne Kanarki, Galactocos Ostrowiec, Siarka Tarnobrzeg, Dziebałtów A, Stadnicka Wola, SP nr 1 A Końskie, Klimontowianka Klimontów, KSZO Inter, Pass Skarzysko I i Orlęta Kielce. To zespoły, które awans wywalczyły w turniejach eliminacyjnych.