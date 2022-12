Młodzi skoczkowie i biegacze narciarscy rywalizowali w malowniczej scenerii Tatr

Obie imprezy zorganizowało Stowarzyszenie Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej „Flow”. Honorowy patronat nad zawodami objął sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Organizację „Cross Country Tatra Cup” w biegach narciarskich oraz „Ski Jumping Tatra Cup” w skokach narciarskich dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

„Cross Country Tatra Cup” to ogólnopolskie zmagania, które już na stałe wpisały się w kalendarz zimowych wydarzeń sportowych. Już w poprzednich edycjach frekwencja była znakomita, a zawody każdorazowo doskonale otwierały sezon w biegach narciarskich dla zwolenników tej dyscypliny. Nie inaczej było i tym razem, gdy przeszło dwustu uczestników przystąpiło do biegów na dystansach dostosowanych do wieku – najkrótsza trasa biegowa miała długość 1,2 kilometra, a dłuższe 2 i 3 km.

W poszczególnych kategoriach wiekowych „Cross Country Tatra Cup” w Zakopanem, połączonych z inauguracją Małopolskiej Szkolnej Ligi, najlepsi byli: Wiktoria Leśniak (dziewczęta rocznik 2008, ZSMS Zakopane), Tomasz Mulica (chłopcy 2008, ZSMS Zakopane), Magdalena Michniak (dziewczęta 2009, SP Dzianisz), Dawid Opoka (chłopcy 2009, SP Zalesie), Justyna Rysula (dziewczęta 2010, ZSP Kościelisko), Dawid Kiełbasa (chłopcy 2010, SP1 Ptaszkowa), Maja Niemczycka (dziewczęta 2011, SP18 Nowy Sącz), Klimek Stopka (chłopcy 2011, ZSP Kościelisko), Maria Panek (dziewczęta 2012, SP Wiśniowa) i Jakub Klimek (chłopcy 2012, SP2 Ptaszkowa). Nagrody dla najlepszych na biegowej trasie ufundowała firma Rossignol.