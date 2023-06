Młodzież z Grubna w Finale światowego konkursu Odyseja umysłu w Stanach Zjednoczonych. Zdjęcia

Wielkie otwarcie Odyssey of the Mind 2023 odbyło się w nowoczesnej hali sportowej Breslin Student Events Center.

- Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć, jak wielu młodych ludzi z całego świata przybyło, aby zaprezentować prace swoich drużyn - podkreślają uczniowie ZSCKZ w Grubnie. - W sumie w konkursie brało udział 800 zespołów pochodzących w większości ze Stanów Zjednoczonych, z Korei, Japonii, Szwajcarii i - oczywiście - silna grupa z Polski. Ceremonia otwarcia zrobiła na nas ogromne wrażenie. Już następnego dnia rozpoczęły się pierwsze prezentacje i wybraliśmy się na drugi koniec campusu, aby obejrzeć występ naszej partnerskiej drużyny z Jenks w stanie Oklahoma. Pogratulowaliśmy im świetnego występu i umówiliśmy się na lunch na studenckiej stołówce. Tam przekazaliśmy im słodycze z Polski, gadżety Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Powiatu Chełmińskiego. Najbardziej zainteresował ich komiks i miło było usłyszeć, że kojarzą postać Mikołaja Kopernika z Polską. Był też czas, by pokazać film o naszym województwie. Najwięcej rozmawialiśmy o Chełmnie, bo mieliśmy najwięcej do opowiedzenia, znając to miasto najlepiej.