Młodzież z powiatu wąbrzeskiego realizując swoje pomysły uczyła się samodzielności

Młodzież z gminy Płużnica spotka się z przedstawicielami Urzędu Gminy w Płużnicy

Podczas spotkania w Wiewiórkach mają zostać wypracowane pomysły na finansowanie planów młodzieży, a spotkanie ma też być okazją do zastanowienia się nad współpracą pozafinansową między młodzieżą a gminą. - Organizując spotkanie zależy nam także na tym, aby uczniowie mogli pochwalić się tym, co zrobili w ramach inicjatywy w swojej szkole i tym, jak zrodziły się pomysły na te inicjatywy - mówi Małgorzata Ludwiszewska ze Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica. Będzie to spotkanie podsumowujące projekt "Samo-rządni w szkole", który jest realizowany od 1 lutego 2021 r. do końca października 2022 r., a skierowany jest do rad samorządów uczniowskich szkół podstawowych z powiatu wąbrzeskiego i ma na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród przedstawicieli samorządów uczniowskich, poprzez zwiększenie stopnia ich decyzyjności i poszerzenie niezbędnej wiedzy.