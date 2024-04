Modne płaskie i wygodne buty na wiosnę 2024. Sneakersy, lordsy, baleriny, slip on, mokasyny- zobacz propozycje ze sklepów

Modne fasony butów na wiosnę 2024

Na półkach jest sporo klasycznych szpilek, ale także wygodnego obuwia, na płaskiej podeszwie czy na niewysokim obcasie, wygodnego do dłuższego użytkowania. Dominują wśród nich buty sportowe. Jeśli chcemy jednak postawić nie tylko na komfort, ale zależy nam również na casualowym czy bardziej eleganckim stylu, to możemy wybrać mokasyny, lordsy, sneakersy, buty slip on. Jednokolorowe trampki łączą styl sportowy z casualowym.