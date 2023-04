Monika Pyrek zachęca dzieci do aktywności z wykorzystaniem nowych technologii. "Fantastyczna zabawa"

– Chciałbym, żeby takie lekcje były częściej, bo to była fantastyczna zabawa – mówił jeden z uczestników kolejnej odsłony programu „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF”, realizowanego przez Fundację Moniki Pyrek. W dwóch lekcjach, które odbyły się w Inowrocławiu, udział wzięło ponad sześćset dzieciaków.

Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8. Na lekcjach w Inowrocławiu aktywnością fizyczną bawili się uczniowie zarówno szkół z gminy Inowrocław – w Górze, Turzanach, Jaksicach, Złotnikach i Sławęcinku – jak i z samego miasta ze szkół podstawowych nr 4, 5, 8 i 11. – Przyjeżdżamy do dzieciaków i pokazujemy im, jak wiele radości może dać aktywność fizyczna, jeśli serwowana jest w ciekawy sposób. Wiadomo, że żyjemy w czasach, gdy dzieci mają bardzo wiele atrakcji, które mogą odciągnąć je od ruchu i sportowych zabaw. W trakcie naszego projektu pokazujemy im, że komputery, smartfony i wszystkie inne nowe technologie można znakomicie wykorzystać do tego, by się dobrze bawić, a jednocześnie uprawiać sport – mówi Monika Pyrek, była wicemistrzyni świata w skoku o tyczce i czterokrotna olimpijka.

Jedna z najlepszych polskich lekkoatletek w historii każdorazowo przywozi ze sobą na „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” szereg nowoczesnych urządzeń, które dzieci mogą wykorzystywać do aktywności fizycznej. – Mamy symulatory rowerowe, czy narciarskie, ale także ergometr wioślarski, trenażery sportowe i cieszące się dużym powodzeniem wśród dzieci refleksomierze. Ale to nie koniec, bo dzieciaki mogą wspinać się po specjalnej ściance, mierzyć siłę uderzenia piłki nogą, czy korzystając z profesjonalnych urządzeń sprawdzić, jak szybko biegają. Po tych wszystkich edycjach naszego programu widzę już, że to strzał w dziesiątkę, bo dzieciakom aż się oczy świecą, gdy biorą udział w naszych zajęciach – dodaje Pyrek. – To był świetny dzień i chciałbym tak bawić się częściej. Myślę, że każdy z nas doskonale się tutaj bawił i życzę wszystkim, by mogli skorzystać takiej lekcji wf – mówił Borys, uczeń inowrocławskiej „ósemki”.

– Ponieważ na co dzień trenuję lekkoatletykę to nie ukrywam, że było mi bardzo miło poznać panią Monikę. A co mi się najbardziej podobało? Chyba wspinaczka i przeciąganie liny – dodała jego koleżanka Matylda. W edycji wiosennej akcji „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF”, zajęcia organizowane przez byłą wicemistrzynię świata w skoku o tyczce odbędą się siedmiu miastach. Za nami już lekcje w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku, Krzeszowicach, Osielsku koło Bydgoszczy i Inowrocławiu, a kolejne zaplanowane są w Szczecinie (3 i 4 kwietnia) i Koszalinie (5 kwietnia). Partnerem tytularnym programu jest Ferrero, a zajęcia dofinansowane są z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Honorowy patronat nad programem objęły Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Komitet Olimpijski, a partnerem motoryzacyjnym jest marka SsangYong. By umożliwić większej liczbie dzieci – i nie tylko dzieci – korzystanie z atrakcyjnych ćwiczeń w ramach akcji „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF”, Fundacja Moniki Pyrek zorganizowała specjalną e-platformę, na której dostępne są bezpłatne materiały w formie gier i zabaw ruchowych dla najmłodszych. Z e-platformy korzystać mogą nie tylko najmłodsi, ale także rodzice czy nauczyciele wychowania fizycznego, którzy mogą dzięki temu zainspirować się do organizacji atrakcyjnych lekcji wychowania fizycznego. Materiały dostępne są pod adresem www.alternatywnelekcjewf.pl.

