Muzyczne gwiazdy zagrają latem w Świeciu i Chełmnie. Będą: Baranovski, Smolasty, Bryska, Vader

Sezon letni będzie obfitował w wydarzenia kulturalne, koncerty, imprezy zarówno w Świeciu, jak i w Chełmnie.

Dżem, Kuba Badach, Baranovski, Smolasty, Bryska, Vader – to największe gwiazdy, jakie w sezonie letnim staną na świeckiej scenie.

Największe wydarzenia kulturalne w Świeciu

03.06 Dzieciaki Rządzą – piknik z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza, 14 - 18, boisko SP 8, wstęp wolny

- Na to wydarzenie najmłodsi mieszkańcy Gminy Świecie czekają cały rok – to największa impreza dedykowana wyłącznie milusińskim – informuje Agnieszka Puza z działu promocji i Rozwoju Turystyki Centrum Kultury w Świeciu. - Boisko Szkoły Podstawowej nr 8 zamieni się w miasteczko marzeń każdego dziecka. W programie m.in. warsztaty: kulinarne i biżuterii ceramicznej, gigantyczny dmuchany plac zabaw (osiem dmuchańców), dmuchane atrakcje - kule Bumper Ball, strzelnica, dart, giga hokej, Strefa Maluszka (od 6 miesięcy do 3 lat), tor przeszkód z atrakcjami, zaplatanie warkoczyków, maskotki plenerowe, gry i zabawy z animatorami, występy artystyczne dzieci i młodzieży. Wszystkie wspomniane atrakcje będą bezpłatne!

16-17.06 Festiwal Orkiestr Dętych w Świeciu, wstęp wolny

Dźwięki muzyki, wdzięk i gracja mażoretek, różnobarwne stroje, nocne show - przez dwa dni rytm w Świeciu nadawać będą orkiestry dęte.

- Impreza jest otwarta dla każdego, nie ma barier wiekowych – podkreśla Agnieszka Puza. - Miłośnicy festiwalu podkreślają, że to wspaniała rozrywka, a dźwięki instrumentów dętych są miłym dla ucha odprężeniem po zalewającej nas zewsząd kakofonii elektronicznych dźwięków. W tym roku ważnym punktem programu są obchody 50-lecia Orkiestry Dętej w Świeciu.

23.06 Streetowy Parkiet, 14, Park Art Świecie, wstęp wolny

W programie m.in. zawody skate i breakdance, pokaz Polish Beatbox CHAMPION 2022, pokazy taneczne i deskorolkowe, strefa Maluszek Skejtuszek.

23.06 Bal u Rafała!

Koncert Ralph Kaminski & My Best Band In The World, 21, Amfiteatr, bilety: od 99 zł, organizator: Impresariat Artystyczny „itd.”

24.06 Neonówka, 20, Amfiteatr, bilety od 90 zł, organizator: Qualitim Letnie kino plenerowe w parku przy Centrum Kultury, wstęp wolny terminy 30.06, 08.07, 29.07 godz. 22, 19.08 godz. 21:30. Tytuły filmów wybrane zostaną we współpracy z mieszkańcami.

07.07 Summer Hot Disco - Smolasty, Baranovski, Bryska

Start godz. 19, Amfiteatr w Świeciu, bilety 20/40 zł (kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz CK w Świeciu) Wystąpią: BRYSKA (godz. 19), BARANOVSKI (godz. 20:30) i SMOLASTY (godz. 22).

15.07 XX Festiwal Mocnych Brzmień

Start: 17, boisko przy Zamku krzyżackim w Świeciu, bilety do 31.05 50 zł, od 01.06 70 zł (kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz CK w Świeciu) Zagrają: Vader, Mortis Dei, Kontagion, Dark Side oraz laureat konkursu FMB. Na koncert tegorocznego headlinera czekają nie tylko mieszkańcy Świecia, tym bardziej, że Vader w tym roku świętuje swoje 40-lecie.

29.07 Elektroniczny Park, park przy CK w Świeciu

25-26.08 13. Blues na Świecie Festival Kujawy/Pomorze

Blues na Świecie Festival Kujawy/Pomorze to ważna i prestiżowa impreza muzyczna odbywająca się w Świeciu od 2011 roku.

- Festiwal stał się silną marką kulturalną, co roku zapewniając program na najwyższym poziomie – dodaje Agnieszka Puza.- Organizatorzy festiwalu kierują się mottem Williego Dixona „Blues to korzenie, reszta muzyki to owoce”, dlatego oprócz gwiazd bluesa zapraszają do Świecia muzyków z kraju i ze świata, prezentujących nowoczesne podejście do muzyki „około-bluesowej”. Dzięki temu festiwalowe wydarzenia mienią się bogactwem dźwięków takich gatunków jak: rock, funk, jazz czy soul.

Na świeckiej scenie wystąpią: Dżem, Kuba Badach, Eric Slim Zahl (Norwegia), Alexander Dolgov Band (Ukraina), John Clifton (USA), Boogie Boys, Black Radio, Late Bloom, HooDoo Band & Retro Funk Horns.

Oprócz koncertów w programie m.in. Bluesowy piknik rodzinny, Bluesowa Strefa Chillout, jam session, Boogie Woogie Show & Dance. Imprezy towarzyszące: otwarte prelekcji i zwiedzanie Astrobazy w Świeciu, Bluesowy Zlot Motocyklowy organizowany przez Wataha Świecie, wernisaż wystawy plenerowej, moduł gospodarczy i wiele innych atrakcji.

Wszystkie zaplanowane koncerty odbędą się amfiteatrze, oprócz Festiwalu Mocnych Brzmień, który – tradycyjnie, odbędzie się przy Zamku.

Największe wydarzenia kulturalne w Chełmnie

Wibracje Letniego Przesilenia 24-25 czerwca

III edycja Wibracji Letniego Przesilenia już 24 czerwca – tą imprezą otwarty zostanie sezon wakacyjny 2023. Z m.in. Kapelą Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze" sobota upłynie w prawdziwie ludowym klimacie. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim będzie okazja świętować obrzęd Sobótki, który jest istotnym elementem obrzędowym naszych przodków, tożsamości na poziomie regionalnym i narodowym. Uczestnicy będą świadkami niezwykle kolorowego widowiska zawierającego wiele elementów tanecznych, muzycznych, wykonywanego przez zespoły kultywujące regionalną tradycję folkloru. Tancerze i kapela zaprezentują widowisko wypełnione tańcem i muzyką. Będą królować kujawiaki, oberki i mazur, a głowy gości wypełni ludowa muzyka w nowoczesnej odsłonie. Fire show będzie spektakularnym zwieńczeniem obrzędu sobótkowego, podczas którego nie zabraknie pięknej muzyki i tańca. Natomiast 26 czerwca na chełmińskim rynku zaplanowano koncerty. Czas umilą nam muzycy polskiej sceny rozrywkowej. Słuchacze będą delektować się znanymi utworami, które można usłyszeć w największych polskich rozgłośniach radiowych, a także w programach i festiwalach muzycznych.

Jako pierwszy zaprezentuje się zespół JuicyPop. To jeden z najlepszych zespołów coverowych w Polsce. Sukcesami Zespołu są występy telewizyjne w takich programach jak: "Mam Talent", "Dzień Dobry TVN", "Must Be The Music" czy "Bitwa na Głosy".

Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych w Chełmnie, 10 czerwca

Dzierganie na drutach czy na szydełku, to taki rodzaj rękodzieła, który nie wymaga kontaktu z innym człowiekiem. Zdarzyć więc się może, że będziemy przez całe lata poświęcać się tej pasji, nie zdając sobie sprawy, że w mieszkaniu obok mieszka ktoś, kto podziela nasze zainteresowania. Właśnie dlatego Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych jest doskonałą okazją by zmienić ten stan rzeczy! Niezależnie od tego, czy potrafisz, czy nie - przyłącz się. Gwarancja doskonałej atmosfery i pozytywnej energii! Pakuj druty, szydełko, ulubioną włóczkę i wpadaj na Grudziądzką!

Jarmark Jaszczurczy i Międzynarodowe Spotkania z Folklorem w Chełmnie, 8-9 lipca

Zachęcamy do udziału w XXIV Jarmarku Jaszczurczym, który odbędzie się w dniach 8-9 lipca w Chełmnie. Organizatorze zapraszają rękodzielników, artystów, drobnych przedsiębiorców handlowo-usługowych. Co roku przyjeżdża wielu wystawców i miłośników tej imprezy. Czekał będzie kiermasz sztuki ludowej, rzemiosła i jadła. A towarzyszyć mu będzie festiwal zespołów folklorystycznych. Przez Chełmno przejdzie kolorowy korowód wykonawców, a zespoły artystyczne zaprezentują się na scenie na rynku. Będzie dużo muzyki, tańca i radości. Jest to impreza o charakterze folklorystycznym, istniejąca od roku 1998. Cel to integracja pokoleń, propagowanie różnych dziedzin twórczości i ginących zawodów, popularyzacja folkloru oraz promocja miasta. Istotną częścią przedsięwzięcia były, jak zawsze, prezentacje zespołów pieśni i tańca z różnych regionów Polski i zagraniczne.

Secret Garden w Chełmnie, 29 lipca, Nowe Planty

W dawnej muszli koncertowej na Nowych Plantach odbędzie się klimatyczny koncert. To propozycja w letnim kalendarzu imprez Chełmińskiego Domu Kultury, która została zainaugurowana w ubiegłym roku. Będzie to kameralny koncert w otoczeniu letniej, tętniącej życiem przyrody. Dźwięki muzyki, zieleń drzew, błękit nieba, wygodny koc...chwila idealna. Wstęp: dobry nastrój i kocyk dla wygodnego delektowania się dźwiękami płynącymi ze scen.

Festiwal KGW Polska Od Kuchni trwa w Chełmnie, 23 lipca, rynek

Na chełmińskiej starówce ponownie zagości Festiwal KGW Polska Od Kuchni. Na rynku zaprezentują się Koła Gospodyń Wiejskich. Polska Od Kuchni Festiwal KGW to wyjątkowe wydarzenie przygotowane z myślą jak ważne jest, aby idąc z duchem czasu kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Roztańczona Polska - koncert z TVP w Chełmnie

Telewizja Polska ruszyła z nowym cyklem letnich koncertów "Roztańczona Polska", które można oglądać na żywo w telewizji w każdą niedzielę. Osiemnaście koncertów w osiemnastu miastach - w tym w Chełmnie - już 23 lipca. - Najgorętsze taneczne przeboje, plejada gwiazd, spektakularne choreografie, bogactwo konkursów i moc niespodzianek. Wszystko to w atrakcyjnej formule radosnego, muzycznego show, które można oglądać nie tylko spod sceny, ale także w telewizji - podkreślają organizatorzy. Na scenie nie zabraknie Magdaleny Narożnej z zespołem Piękni i młodzi, Izabela Trojanowska, Komodo, Filipa Lato, DJ Adamus, Michała Wiśniewskiego z grupą Ich Troje, Zenka Martyniuka, Skolima, Andre i wielu innych gwiazd.

Światowy Festiwal Folklory Father’s Village, 20 sierpnia Kinoteatr Rondo

Impreza Światowy Festiwal Folklory Father’s Village organizuje Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia”. Na scenie Ronda zaprezentuje się kilka zespołów ludowych. Przybliżą nam muzykę i taniec charakterystyczne dla swoich krajów.

Bye, Bye Holiday, 26-27 sierpnia

Na zakończenie wakacji impreza ph. Bye, Bye Holiday - na rynku i ul. Grudziądzkiej w Chełmnie.

Zobaczcie zdjęcia gwiazd, które zobaczymy na scenach w Świeciu i Chełmnie

iPolitycznie - 300 milionów Putina by skorumpować Świat