Na podjęcie wyzwania Ekstremalnej Drogi Krzyżowej zdecydowali się prawdziwi śmiałkowie!

Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszyła w miniony piątek po mszy świętej o godz. 18.00 w kościele Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Lipnie. Była to niepowtarzalna okazja, by zmierzyć się ze swoimi słabościami oraz w ciszy i skupieniu oddać rozważaniom na temat sensu ludzkiego życia. Na udział w tej ekstremalnej próbie zdecydowało się kilkunastu śmiałków, którzy postanowili przez te kilka godzin pobyć sam na sam ze sobą i swoimi myślami. Wyposażeni w niezbędny ekwipunek łącznie z latarkami i elementami odblaskowymi wyruszyli na szlak. Dodatkowym utrudnieniem był padający deszcz i dość silny wiatr. Mieli do wyboru trzy trasy. Najkrótsza liczyła 33 km, a najdłuższa „Niebieska Droga Maryi” aż 43. Wiodły one głównie drogami bocznymi i leśnymi, a stacje drogi krzyżowej wyznaczono przy przydrożnych figurkach, krzyżach bądź kapliczkach. Podczas pokonywania całej trasy obowiązuje Reguła Milczenia. Ekstremalną Drogę Krzyżową pokonuje się samotnie lub w małych grupach. To prawdziwe wyzwanie, wymagające nie lada odwagi i hartu ducha.