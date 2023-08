Na rowerach, ósemką wokół jeziora Gopło. Klub Turystyki Rowerowej Goplanie zaprasza na rajd

Około 70-kilometrowa trasa rajdu przebiegać będzie po malowniczych terenach Nadgopla z dwukrotną przeprawą promem przez Gopło. Start z parkingu przy PTTK w Kruszwicy o godz. 9. Meta w Kobylnikach.

W programie: „chrzest goplański” nowych uczestników rajdu na promie w Złotowie, konkursy i losowanie upominków, posiłek turystyczny przy pałacu w Kobylnikach.

Zapisy do dnia 11 sierpnia, do godz. 12 pod nr tel. 519 121 410. Liczba uczestników jest ograniczona. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Ubezpieczenie NNW we własnym zakresie . Rajd jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.