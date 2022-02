Najbardziej żenujące teksty w związku. Nimi obrazisz dziewczynę lub urazisz chłopaka

Walentynki już 14 lutego 2022. Tym razem wypadają one w poniedziałek. Mimo, że to święto z amerykańskimi korzeniami, wiele polskich par je obchodzi od lat. W Kujawsko-Pomorskiem mamy nawet swoistą walentynkową stolicę. Chełmno bowiem uznano za miasto zakochanych i tutaj - i właśnie 14 lutego - co roku to święto obchodzi się najhuczniej.