Najlepsi pływacy rywalizują w Polish Open. Sto lat Polskiego Związku Pływackiego!

– 30 kwietnia to bardzo ważna data dla polskiego pływania, bo właśnie tego dnia sto lat temu Tadeusz Semadeni podpisał dokumenty i zapoczątkował działanie Polskiego Związku Pływackiego. Cieszę się, że w dniu stulecia możemy rozpocząć zawody Polish Open. To dla nas wyjątkowa impreza, kwalifikacyjna do najważniejszych imprez pływackich w tym roku. Te sto lat za nami to bardzo dobre sto lat polskiego pływania. Ale oczywiście przed nami bardzo wiele nowych wyzwań – mówi Otylia Jędrzejczak, najwybitniejsza zawodniczka w historii polskiego pływania, a dziś prezes Polskiego Związku Pływackiego.

Piechota była zadowolona z osiągniętego rezultatu, choć przyznała, że przygotowywała się na lepszy czas. Do rekordu Polski młodzieżowców zabrakło jej tylko dziewiętnaście setnych sekundy.

– Zrobiłam to, co miałam zrobić, przede mną jeszcze mistrzostwa Polski i uniwersjada, więc tam będę starała się popłynąć jeszcze lepiej. Jest zrobiona życiówka, jest zrobione minimum, ale przygotowałam się na lepszy czas – mówiła. Na łódzkiej pływalni wystartuje jeszcze na dystansach 400 i 800 metrów stylem dowolnym.