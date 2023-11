Najlepsze domowe środki na kamień w łazience. Tanie i skuteczne metody na pozbycie się kamienia

Kamień w łazience powstaje na skutek wytrącania się z wody węglanu wapnia. To efekt działania wysokiej temperatury oraz odparowywania wilgoci. Widzimy go pod postacią nieestetycznego osadu, który osadza się na prysznicu, wannie, kafelkach, armaturze czy WC. Osad ten bardzo trudno usunąć, nawet za pomocą specjalnie dedykowanych do tego środków czystości. Niektóre zwyczajnie są za słabe, inne, bardziej specjalistyczne, nie na każdą kieszeń. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją skuteczne domowe sposoby na pozbycie się kamienia.