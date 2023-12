Najlepsze kolory paznokci dla kobiet po 50. i 60. roku życia. Taki manicure odmładza dłonie

Modny manicure dla kobiet po 50. i 60. roku życia

Wraz z upływem lat organizm człowieka starzeje się. Przyczyną są zmiany hormonalne i starzejące się komórki organizmu. Niekorzystne zmiany związane z wiekiem dotyczą całego ciała.

Włosy stają się wyraźnie cieńsze i słabsze, są też bardziej podatne na uszkodzenia, przerzedzone i bardzo często siwe.

Również skóra staje się słabsza, mniej elastyczna, cienka i wiotka.

Na dłoniach pojawiają się przebarwienia i plamy.

Paznokcie ciemnieją, twardnieją, stają się bardziej kruche i łamliwe.

Na szczęście kobiety w dzisiejszych czasach mają mnóstwo możliwości, by o siebie zadbać. W salonach kosmetycznych dostępne są profesjonalne kuracje odmładzające. W drogeriach i aptekach półki uginają się pod ciężarem kremów, serów, balsamów, boosterów odmładzających skórę i paznokcie, opóźniających procesy starzenia. Przy wyborze kosmetyków warto zwrócić uwagę, by były dopasowane do wieku. Wówczas zawierają składniki, które na danym etapie są dla organizmu najbardziej potrzebne i będą miały najkorzystniejsze działanie i efekt. Kremy do dłoni i paznokci powinny zawierać podobne składniki, jak kremy i sera do pielęgnacji twarzy. Oto najlepsze składniki działające odmładzająco na skórę dłoni i paznokcie: