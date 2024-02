Najlepsze walentynkowe życzenia dla żon. Zabawne, romantyczne i seksowne wierszyki

Był w moim życiu jeden dzień,

dzień, w którym poznałam Cię.

Tylko ten dzień liczy się,

bo wtedy pokochałam Cię.

Z najpiękniejszych dni, Twój obraz mi się śni

Twe usta są promieniem mej duszy

A Twe oczy ukazują świat, który uczy:

Żyć, wierzyć, kochać i trwać w miłości

którą związani jesteśmy w wierności.

Miłość nie pyta: Skąd przyszłaś dziewczyno?

Z pałacu, czy z chaty z nad rzeki?

Miłość zna tylko tęsknotę prawdziwą,

Co skuwa dwa serca na wieki.

Miłość prawdziwa - tak jak dzwon:

ma jedno serce, jeden ton.

Jedynym uczuciem tylko tchnie

- taką miłością kocham Cię!

Będę patrzył w Twoje oczy

I całował usta Twe,

I dziękował będę Bogu,

Że Ty ciągle kochasz mnie!

Słowa - to żart,

Uśmiech - to wiatr,

Serca - gorące,

Oczy - błyszczące,

A nasza miłość

To cudny kwiat