Toruń szoruje od dno

Nie przekłada się to w żadnym stopniu na zamożność czołowych miast regionu. Toruń wypadł w rankingu jako najbiedniejsze z miast wojewódzkich i zaledwie o dwa miejsca wyprzedza go Bydgoszcz.

Da nam przykład Mogilno?

Powiat bydgoski wyprzedził tylko łomżyński i zajmuje ostatnie miejsce wśród kujawsko-pomorskich i przedostatnie w kraju (313 pozycja). To również oczywiście ostatnia pozycja w województwie. Powiat toruński również nie ma powodu do dumy, plasując się na 270 pozycji.

Chełmno z najpiękniejszym widokiem na Świecie

Wśród gmin powody do zadowolenia mają mieszkańcy Dębowej Łąki z powiatu wąbrzeskiego (59. pozycja, spadek o 56 miejsc w stosunku do ubiegłego roku).

W komentarzu dotyczącym metodologii badań, jaką posłużyła się Wspólnota, czytamy:

Pominięte zostały dochody z dotacji celowych. Wpływ wielkiej, jednorazowej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność). Trzeba jednak dodać ważne zastrzeżenie. System finansowania samorządów jest coraz bardziej rozchwiany, niestabilny i przez to trudny do interpretacji. Na przykład dotacje otrzymywane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych częściowo były księgowane jako dochody własne, co zniekształca w pewnym stopniu obraz.

Dochody budżetowe zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, twórcy rankingu odjęli z nich składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodane zostały skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie efekty podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.