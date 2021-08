Nakło. Na ul. Dworcowej powstają nowe pawilony handlowo-usługowe [zdjęcia]

Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Nowy blok powstaje na skrzyżowaniu Dworcowej z ul. Bydgoską. Inwestycję realizuje Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych. Do końca br. powstanie tu nowoczesny 4 - kondygnacyjny obiekt, w którym będzie 21 mieszkań. To głównie lokale 1, 2 i 3 pokojowe o powierzchni od ponad 30 do ponad 60 metrów kw.

Ale na ul. Dworcowej, bliżej Dworca PKP, także trwa budowa. Jak przeczytać można z tablicy informacyjnej – powstaną tu nowe pawilony usługowo- handlowe. Inwestorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Chrobry.