Napad, pobicie i rozbój w Kowalewie Pomorskim. Sprawcy zatrzymani przez policję

- Do zdarzenia doszło w miniony piątek (02.07) około godz. 12.00. Wówczas 59-letni mieszkaniec pow. wąbrzeskiego spotkał się ze swoimi znajomymi w Kowalewie Pomorskim i gdy postanowił wrócić do miejsca zamieszkania, mężczyźni przewrócili go i uderzając pięściami doprowadzili do stanu bezbronności, a następnie zabrali pokrzywdzonemu pieniądze w kwocie 470 zł – informuje asp. szt. Małgorzata Lipińska z KPP w Golubiu-Dobrzyniu.