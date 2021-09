Narodowe Czytanie 2021 w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Honorowy patronat nad akcją objęła Para Prezydencka.

- Dramat Gabrieli Zapolskiej, napisany na zamówienie Teatru Miejskiego we Lwowie, jest jednym z najbardziej znanych dramatów młodopolskich, obok „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. To tragifarsa, traktująca o hipokryzji, ludzkiej głupocie, zakłamaniu i skąpstwie. Zapolska swoim dramatem wprowadziła do języka polskiego określenie „dulszczyzna”, oznaczające postawę polegającą na dbaniu wyłącznie o pozory, podwójną moralność i występowanie wyłącznie we własnym interesie. Organizatorem wydarzenia były: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu – informuje magistrat.