Narodowe Czytanie 2021. W inowrocławskich Solankach zabrzmiały fragmenty "Moralności pani Dulskiej"

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza była organizatorem inowrocławskiej odsłony ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku, podczas jubileuszowej, 10. edycji czytany był dramat Gabrieli Zapolskiej "Moralność Pani Dulskiej". Fragmenty utworu zaprezentowali w inowrocławskich Solankach przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych instytucji kultury i miejscowego środowiska artystycznego.

"Moralność pani Dulskiej" to tragifarsa autorstwa Gabrieli Zapolskiej, powstała w 1907 roku na zamówienie Teatru Miejskiego we Lwowie. Utwór w krzywym zwierciadle ukazuje mentalność drobnomieszczańską i przeplata elementy komedii i tragedii. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie "dulszczyzna" weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Przypomnijmy, że Narodowe Czytanie jest organizowane przez Prezydenta RP od 2012 roku. Ma ono zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury.