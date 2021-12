Nauczyciel Roku 2021: „Jestem niespokojny o polską szkołę”. O tym co ważne w edukacji rozmawiamy z Dariuszem Martynowiczem

Podczas Gali Nauczyciel Roku 2021 dziękowałeś przede wszystkim swoim uczniom. Mówiłeś o tym, że starasz się być dla nich przede wszystkim towarzyszem. Co to dla Ciebie znaczy?

Być towarzyszem to przede wszystkim słuchać tego, co uczeń ma do powiedzenia, wykazywać się wyrozumiałością i otwartością na jego potrzeby. Według mnie to jest bardzo ważne, ponieważ w polskiej kulturze szkolnej dobry nauczyciel zazwyczaj kojarzy się z nauczycielem nadmiernie wymagającym, stosującym metody zastraszające uczniów.