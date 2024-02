Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo młodych sportowców – weszły w życie nowe Standardy Ochrony Małoletnich

Polskie Towarzystwo Prawa Organizacji Non-Profit przygotowało akcję informacyjną przeznaczoną dla podmiotów sportowych (stowarzyszeń, fundacji, spółek, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), która ma pomóc we właściwym wprowadzeniu przepisów, które mają chronić małoletnich przed przemocą fizyczną czy psychiczną. Warto zwrócić się o pomoc do specjalistów – psychologów i prawników, którzy wesprą we wdrażaniu nowych przepisów.

Właśnie weszły w życie przepisy obligujące wszystkie podmioty prowadzące działalność na rzecz małoletnich do opracowania Standardów Ochrony Małoletnich. Dotyczy to bardzo różnych obszarów aktywności i usług. Obowiązek obejmuje także podmioty sportowe, niezależnie od formy prawnej (stowarzyszenia, fundacje, UKS-y, spółki, jednoosobowa działalność gospodarcza). Dotyczy nie tylko klubów sportowych startujących w rozgrywkach, ale także podmiotów prowadzących działalność dla dzieci, w tym nauki pływania, zajęcia gimnastyki, zajęcia ogólnorozwojowe.

– Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zapewnienie ochrony przed przemocą fizyczną czy psychiczną to nasz wspólny obowiązek – przekonuje Małgorzata Hołub-Kowalik, mistrzyni olimpijska z Tokio. – Musimy zadbać, by przy szkoleniu najmłodszych nie dochodziło do zdarzeń, które mogą się odbić na ich przyszłości – dodaje.