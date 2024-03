Nie stawiał się do więzienia. W Złotnikach Kujawskich policjanci złapali mężczyznę, który musi "odpokutować" za groźby

Policjanci z Inowrocławia w poniedziałek (04.03.2024) namierzyli poszukiwanego mężczyznę. Nie stawiał się on do zakładu karnego, gdzie powinien "odsiedzieć" karę za groźby. Z tego powodu sąd wydał za nim list gończy.

- Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych, gdy pojawił się w domu u rodziny na terenie Złotnik Kujawskich. Tam znaleźli go policjanci. 27-latek trafił do policyjnego aresztu, niebawem zostanie przewieziony do aresztu, gdzie będzie musiał „odsiedzieć” cztery miesiące pozbawienia wolności - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.