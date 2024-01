Nielegalny tytoń za prawie 13 tys. zł wiózł w bagażniku auta. Został złapany w Inowrocławiu

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu ustalili samochód, którym miał być przewożony nielegalny tytoń. We wtorek (23.01.2024) na jednej z ulic Inowrocławia zatrzymali do kontroli ten pojazd, czyli volkswagena golfa, którym kierował 38-letni mieszkaniec powiatu konińskiego. W bagażniku znajdowało się ponad 13 kg krajanki tytoniowej. Mężczyzna został zatrzymany.

- Jak oszacowali policjanci, 38-latek przez tę przestępcza działalność naraził Skarb Państw na prawie 13 tysięcy złotych strat z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego. Na podstawie zgromadzonych przez funkcjonariuszy dowodów mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania tytoniu bez polskiej banderoli - informuje sierż. szt. Emil Gawroński z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Mieszkaniec powiatu konińskiego stracił cały przewożony towar, a teraz grozi mu wysoka grzywna i kara więzienia do lat 3.