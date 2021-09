Noc Muzeów w Chełmnie. Bogaty program atrakcji (3, 4, 5.09.2021). Pierwsze zdjęcia

- Pomysł na taką "Noc Muzeów" mieliśmy już wcześniej, ale pandemia pokrzyżowała nam plany - mówi Anna Grzeszna-Kozikowska, historyk z Muzeum Ziemi Chełmińskiej, która opracowała program tegorocznego wydarzenia i przekonała wszystkich uczestników do udziału. - Ludzie nie chcieli już transmisji wydarzeń online, więc postanowiliśmy przełożyć obchody na wrzesień. We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Urzędem Miasta Chełmna stworzyliśmy rozbudowany program. Taki, który pozwoli tym, którzy przyjadą do Chełmna już dziś, zostać tu na cały weekend i korzystać z różnych atrakcji. Cieszę się i dziękuję wszystkim, że nikt nie odmówił mi udziału w wydarzeniu.

Już dziś (3.09.2021), do godz. 17 , można bezpłatnie zwiedzać Muzeum Ziemi Chełmińskiej. O godz. 18 rozpocznie się, dla Chełmna szczególny, koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w kościele podominikańskim przy ul. Wodnej.