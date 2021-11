Nowa linia produkcyjna w firmie z Osnowa. Będzie bardziej ekologicznie. Zdjęcia

Firma z Osnowa wytwarzająca surowiec do produkcji peletu liczy na środki z Funduszy Norweskich na realizację projektu. Ten bowiem poprawi jakość ich produktu, zapewni lepszą efektywność energetyczną i zmniejszoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Skorzystają więc także okoliczni mieszkańcy.

- Projekt dotyczy właśnie wprowadzenia innowacyjnego procesu suszenia produktów biomasowych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku - mówi Janusz Kubacki. - To zapewni lepszą efektywność energetyczną, zmniejszy emisję zanieczyszczeń do atmosfery, zapewni bardziej wydajną gospodarkę materiałową. Zmniejszy się też roczny pobór energii elektrycznej co przełoży się do zmniejszenie rocznej emisji CO2. Zatem realizacja inwestycji w pozytywny sposób wpłynie na otoczenie społeczno - ekonomiczne firmy. Zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania z uwagi na inwestycję proekologiczną. Wydatki kwalifikowane projektu to 2 mln 080 tys. złotych, wartość dofinansowania wynosi 936 tys. złotych.