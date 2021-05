Nowe samochody dla dwóch jednostek OSP w powiecie świeckim

Do naszego województwa trafi 13 aut, w tym dwa do powiatu świeckiego. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do druhów z OSP Jeżewo, natomiast średni samochód ratowniczo-gaśniczy otrzyma OSP Świekatowo.

- Dla naszej jednostki OSP Jeżewo o nowy samochód staraliśmy się 3 lata. Bardzo się cieszymy, gdyż ten pojazd przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i nie tylko w naszej gminie ale także wzmocni system ochrony przeciwpożarowej w całym powiecie. Dokładną wysokość dofinansowania oraz wysokość środków własnych poznamy po uzyskaniu całej dokumentacji i podpisaniu stosownych umów – tłumaczy Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo.